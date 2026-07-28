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Conmed Aktie

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WKN: 886793 / ISIN: US2074101013

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Conmed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Conmed präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,11 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,87 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,690 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 337,6 Millionen USD – ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Conmed 343,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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