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WKN: 886793 / ISIN: US2074101013

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Conmed veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Conmed wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten schätzen, dass Conmed für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,819 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 310,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 319,4 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,51 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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