Ausblick: ConnectOne Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ConnectOne Bancorp wird am 23.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,816 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 121,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 151,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,26 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,63 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 488,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 679,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at