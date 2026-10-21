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WKN DE: A11708 / ISIN: US20786W1071

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: ConnectOne Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ConnectOne Bancorp wird am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,854 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,780 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 39,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 125,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 207,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,25 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,63 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 491,0 Millionen USD, gegenüber 679,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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