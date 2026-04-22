Ausblick: ConnectOne Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ConnectOne Bancorp wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,730 USD aus. Im letzten Jahr hatte ConnectOne Bancorp einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 10,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 115,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 129,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,17 USD je Aktie, gegenüber 1,63 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 482,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 679,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at