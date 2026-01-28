Ausblick: ConnectOne Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ConnectOne Bancorp wird am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,722 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,58 Prozent auf 115,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 380,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 534,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at