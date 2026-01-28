ConnectOne Bancorp Aktie
WKN DE: A11708 / ISIN: US20786W1071
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: ConnectOne Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
ConnectOne Bancorp wird am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,722 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,58 Prozent auf 115,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,76 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 380,5 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 534,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConnectOne Bancorp Inc
|
28.01.26
|Ausblick: ConnectOne Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ConnectOne Bancorp Inc
Aktien in diesem Artikel
|ConnectOne Bancorp Inc
|23,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.