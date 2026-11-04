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WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

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Analysten-Erwartungen 04.11.2026 07:01:06

Ausblick: ConocoPhillips gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: ConocoPhillips gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ConocoPhillips veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

ConocoPhillips wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

27 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,49 USD je Aktie, gegenüber 6,35 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 73,76 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 58,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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