ConocoPhillips Aktie

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WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

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Ausblick auf Zahlen 05.08.2026 07:01:06

Ausblick: ConocoPhillips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: ConocoPhillips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende ConocoPhillips-Bilanz.

ConocoPhillips öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 34,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,79 Milliarden USD gegenüber 13,98 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,61 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 69,02 Milliarden USD, gegenüber 58,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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