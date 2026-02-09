Ausblick: Consensus Cloud Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Consensus Cloud Solutions lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Consensus Cloud Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass Consensus Cloud Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Consensus Cloud Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 86,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,43 Prozent verringert.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,51 USD, gegenüber 4,62 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 349,3 Millionen USD im Vergleich zu 350,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at