Ausblick: Consolidated Edison gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Consolidated Edison wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,756 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Consolidated Edison 0,680 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,60 Milliarden USD – ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consolidated Edison 3,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,10 USD, gegenüber 5,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 17,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,92 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at