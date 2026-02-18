Ausblick: Consolidated Edison legt Quartalsergebnis vor

Consolidated Edison stellt am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,856 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Consolidated Edison noch 0,890 USD je Aktie eingenommen.

Consolidated Edison soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,67 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,24 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 16,35 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 15,26 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at