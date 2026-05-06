Ausblick: Consolidated Edison öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Consolidated Edison wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,28 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Consolidated Edison 2,25 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,22 Milliarden USD gegenüber 4,80 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 16,92 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at