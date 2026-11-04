Consolidated Edison Aktie

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WKN: 911563 / ISIN: US2091151041

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Consolidated Edison präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Consolidated Edison präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,03 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Consolidated Edison noch 1,90 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Consolidated Edison nach den Prognosen von 6 Analysten 4,75 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,53 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,11 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,65 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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