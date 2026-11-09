Ausblick: Consolidated Water gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Consolidated Water wird sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Consolidated Water im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,340 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 32,1 Millionen USD gegenüber 35,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,60 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,910 USD aus. Im Vorjahr waren 1,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 127,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 132,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net