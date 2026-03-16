Consolidated Water Aktie
WKN: 913867 / ISIN: KYG237731073
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16.03.2026 07:01:06
Ausblick: Consolidated Water legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Consolidated Water wird am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,280 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Consolidated Water 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Consolidated Water in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 35,5 Millionen USD im Vergleich zu 28,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD, gegenüber 1,77 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 137,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 134,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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