Consolidated Water Aktie

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WKN: 913867 / ISIN: KYG237731073

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Consolidated Water vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Consolidated Water wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Consolidated Water für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Consolidated Water 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 31,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Consolidated Water 33,7 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 135,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 132,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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