WKN: 915732 / ISIN: MXP001161019

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Consorcio Ara SAB de CV legt Quartalsergebnis vor

Consorcio Ara SAB de CV wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass Consorcio Ara SAB de CV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 MXN vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Consorcio Ara SAB de CV nach den Prognosen von 3 Analysten 2,01 Milliarden MXN umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,78 Milliarden MXN umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,569 MXN je Aktie, gegenüber 0,560 MXN je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,80 Milliarden MXN. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,12 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

