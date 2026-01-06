Ausblick: Constellation Brands A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Constellation Brands A wird am 07.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass Constellation Brands A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,39 USD je Aktie gewesen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,28 Prozent auf 2,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,450 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,04 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at