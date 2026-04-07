Constellation Brand a Aktie

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WKN: 871918 / ISIN: US21036P1084

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07.04.2026 07:01:06

Ausblick: Constellation Brands A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Constellation Brands A wird am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD gegenüber -2,090 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,16 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,63 USD, gegenüber -0,450 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 9,09 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,21 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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