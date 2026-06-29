Ausblick: Constellation Brands A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Constellation Brands A wird am 30.06.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,20 USD aus. Im letzten Jahr hatte Constellation Brands A einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,92 Prozent auf 2,39 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Brands A noch 2,51 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,61 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,09 Milliarden USD, gegenüber 9,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at