Ausblick: Constellation Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Constellation Energy wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Constellation Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,380 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 20,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,46 Milliarden USD gegenüber 7,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,60 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,73 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 26,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at