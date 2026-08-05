Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Constellation Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Constellation Energy gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Energy 2,67 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,73 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 29,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,98 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,70 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,40 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,10 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 26,85 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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