Constellation Energy Aktie

Constellation Energy

WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Constellation Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Constellation Energy wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,25 USD. Das entspräche einer Verringerung von 16,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,71 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Constellation Energy nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 4,82 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 27,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,63 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,36 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 11,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 24,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,59 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
