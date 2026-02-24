Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Constellation Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Constellation Energy wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,25 USD. Das entspräche einer Verringerung von 16,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,71 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Constellation Energy nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 4,82 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 27,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,63 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,36 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 11,89 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 24,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,59 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|250,20
|0,60%
