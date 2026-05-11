Ausblick: Constellation Software informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Constellation Software stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,16 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,81 CAD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,14 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,81 Milliarden CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 116,72 USD je Aktie, gegenüber 33,74 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 13,60 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,24 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at