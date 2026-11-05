Constellation Software Aktie
WKN DE: A0JM27 / ISIN: CA21037X1006
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Constellation Software veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Constellation Software wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 29,62 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Constellation Software 13,62 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,50 Milliarden USD für Constellation Software, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,06 Milliarden CAD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 117,68 USD, wohingegen im Vorjahr noch 33,74 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,84 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 16,24 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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