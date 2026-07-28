Ausblick: Constellium SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Constellium SE wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,857 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Constellium SE 0,250 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,73 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 29,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Constellium SE einen Umsatz von 2,10 Milliarden USD eingefahren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 10,45 Milliarden USD, gegenüber 8,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at