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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Constellium SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Constellium SE präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,730 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Constellium SE 0,620 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Constellium SE 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,50 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Constellium SE 2,17 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,92 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,10 Milliarden USD, gegenüber 8,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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