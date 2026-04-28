Ausblick: Constellium SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Constellium SE wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,608 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Constellium SE ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,87 Prozent auf 2,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Constellium SE noch 1,98 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 9,82 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,45 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at