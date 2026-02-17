Ausblick: Constellium SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Constellium SE wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,345 USD aus. Im letzten Jahr hatte Constellium SE einen Verlust von -0,340 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,06 Milliarden USD gegenüber 1,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie, gegenüber 0,380 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 8,31 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at