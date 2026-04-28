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WKN DE: A2ACC5 / ISIN: FI4000178256

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Consti Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Consti Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,020 EUR. Das entspräche einem Gewinn von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 1,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 66,9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 65,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,916 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,860 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 344,1 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 336,2 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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