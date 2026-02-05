Ausblick: Consti Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Consti Group öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,366 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,55 Prozent auf 92,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Consti Group noch 92,3 Millionen EUR umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,856 EUR im Vergleich zu 0,910 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 334,0 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 326,7 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at