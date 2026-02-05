Consti Group Aktie
WKN DE: A2ACC5 / ISIN: FI4000178256
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Consti Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Consti Group öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,366 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,55 Prozent auf 92,8 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Consti Group noch 92,3 Millionen EUR umgesetzt.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,856 EUR im Vergleich zu 0,910 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 334,0 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 326,7 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consti Group Plc
|
05.02.26
|Ausblick: Consti Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Consti Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Consti Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Consti Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Consti Group Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Consti Group Plc
|11,95
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.