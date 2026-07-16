Consti Group Aktie
WKN DE: A2ACC5 / ISIN: FI4000178256
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Consti Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Consti Group wird sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,199 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 82,6 Millionen EUR – ein Minus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Consti Group 84,8 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,936 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,860 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 346,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 336,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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