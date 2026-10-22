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WKN DE: A2ACC5 / ISIN: FI4000178256

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Consti Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Consti Group präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,267 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 84,8 Millionen EUR gegenüber 90,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,789 EUR, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 321,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 336,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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