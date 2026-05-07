Construction Partner a Aktie
WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Construction Partners A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Construction Partners A wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 678,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 571,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,84 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,53 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,81 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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