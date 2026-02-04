Ausblick: Construction Partners A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Construction Partners A wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Construction Partners A noch -0,060 USD je Aktie verloren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 743,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 32,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 561,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD, gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,81 Milliarden USD generiert worden waren.

