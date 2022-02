Ausblick: Consumer Portfolio Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Consumer Portfolio Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,200 USD je Aktie gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 60,4 Millionen USD gegenüber 62,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,27 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,540 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 258,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 271,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at