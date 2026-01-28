Ausblick: Container vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Container lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Container noch ein Gewinn pro Aktie von 4,82 INR in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,94 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,92 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,96 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 94,33 Milliarden INR, gegenüber 88,87 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at