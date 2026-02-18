Ausblick: ContextVision Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ContextVision Registered wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,050 SEK aus. Im letzten Jahr hatte ContextVision Registered einen Gewinn von 0,080 NOK je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 27,0 Millionen SEK erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 34,9 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,140 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,330 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 106,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 132,9 Millionen NOK waren.

