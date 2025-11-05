ContextVision AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QA6S / ISIN: SE0014731154

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: ContextVision Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ContextVision Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,060 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 NOK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 30,0 Millionen SEK für ContextVision Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 31,0 Millionen NOK erzielt wurde.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,150 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 119,8 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 132,9 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ContextVision AB Registered Shs 3,84 -0,26% ContextVision AB Registered Shs

