Ausblick: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A wird am 21.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,009 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,18 Prozent verringert. Damals waren -0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 854,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,427 USD, gegenüber -0,910 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 3,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at