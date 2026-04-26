Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a Aktie
WKN DE: A1W5BG / ISIN: US21240E1055
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A wird am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,595 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 15,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 776,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 673,6 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,003 USD aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 3,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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