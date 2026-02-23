Ausblick: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,201 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 888,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A 824,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,722 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,09 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at