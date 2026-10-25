Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a Aktie

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5BG / ISIN: US21240E1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A lässt sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,611 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 987,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 785,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,136 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A- 5,68 -0,18% Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:52 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen