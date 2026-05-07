Ausblick: Contura Energy legt Quartalsergebnis vor

Contura Energy wird am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,365 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,600 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Contura Energy in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 535,2 Millionen USD im Vergleich zu 532,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,05 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at