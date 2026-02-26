Ausblick: Contura Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Contura Energy stellt am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -1,203 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 651,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 15,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 523,8 Millionen USD gegenüber 617,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,610 USD, gegenüber 14,28 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,13 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,96 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at