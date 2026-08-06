Contura Energy Aktie
WKN DE: A2QNUN / ISIN: US0207641061
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Contura Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Contura Energy wird am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,431 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,380 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Contura Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 521,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 550,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,416 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,750 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,19 Milliarden USD, gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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