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WKN DE: A2QNUN / ISIN: US0207641061

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Contura Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Contura Energy wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,638 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Contura Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 558,8 Millionen USD im Vergleich zu 526,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,383 USD, gegenüber -4,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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