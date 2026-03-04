Cooper Companies Aktie

04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Cooper Companies legt Quartalsergebnis vor

Cooper Companies lädt am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,03 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,15 Prozent auf 1,02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 964,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 USD, gegenüber 1,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 4,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

