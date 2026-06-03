Ausblick: Cooper Companies präsentiert Quartalsergebnisse

Cooper Companies wird am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,00 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cooper Companies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,62 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,87 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 4,32 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at