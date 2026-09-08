Cooper Companies Aktie
WKN DE: A402VX / ISIN: US2166485019
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08.09.2026 07:01:06
Ausblick: Cooper Companies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cooper Companies wird am 09.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.
Cooper Companies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,63 USD aus. Im Vorjahr waren 1,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 4,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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